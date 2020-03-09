Рубль упал вслед за нефтью

Курс рубля по отношению к доллару упал почти на 9% вслед за рекордным обвалом цен на нефть. В российском руководстве утверждают, что события ожидаемые и ситуация остаётся в рамках прогнозов и под контролем. Граждане уже подсчитывают будущие убытки, как прямые, так и косвенные.

Андрей Быков, студент:

"Думаю, в связи с этим всё население России, которое получает зарплату в рублях, сегодня станет беднее где-то на 15%".

Российский Центробанк обещает удерживать рубль, некоторые эксперты предполагают, что курсы скорректируются уже в течение недели. Зарубежные аналитики не считают происходящее особенно серьёзным.

Том Адшед, директор консалтинговой компании:

"Одно из преимуществ неконкурентной политической системы в том, что господин Путин не беспокоится от следующих выборах, у него нет ругающих его конгрессменов, в такой системе нет политически слабых мест. В 2015-16 годах, когда подобное происходило в прошлый раз, на улицах не было демонстраций. Я думаю, и в этот раз мы вряд ли увидим проявление недовольства".

Уже ожидается повышение цен на автомобили и электронику. Но эксперты подчёркивают, что окончательные выводы можно будет сделать во вторник, когда в России после праздников возобновятся биржевые торги.