В Москве не прекращаются протесты против строительства Юго-Восточной хорды. Одну из эстакад новой трассы собираются возвести в зоне захоронения радиоактивных отходов Московского завода полиметаллов у парка Коломенское. Мэрия обещает вывезти заражённый грунт и провести рекультивацию, но протестующие этим заявлениям не доверяют. По словам муниципального депутата района Печатники Сергея Власова, рядом с потенциально опасной зоной активисты организовали круглосуточное дежурство:

«Люди находят время, чтобы здесь бывать и ночью, и днём. И в рабочее время, и глубокой ночью всегда тут кто-то есть. Люди тратят своё время, чтобы предотвратить экологическую катастрофу в Москве».

Тендер на рекультивацию бывшей территории Московского завода полиметаллов выиграло предприятие «Росатома» «Радон». Его эксперты считают нормальной радиационную обстановку в районе будущей стройки. Активисты, ссылаясь на показания своих дозиметров, уверяют, что это не так. Бывший сотрудник Курчатовского института, физик-ядерщик Андрей Ожаровский убеждён, что стройки в таких местах быть не должно:

«Это радиоактивные отходы. При любом строительстве, не важно, будут ли они здесь строить опоры для моста, бурить для них основание, будут ли они полностью срывать этот холм, — невозможно избежать выноса земли, пыли в атмосферу. Это самая главная опасность».

По условиям тендера, обследование и вывоз загрязнённого грунта должны завершиться к маю. На предприятии «Радон» сообщили, что на месте проведения работ наладили автоматическую систему контроля радиационной обстановки, чтобы все желающие могли следить за радиационным фоном.