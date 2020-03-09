Гигантская "открытка" с Тунберг к 8 марта

Поклонник шведской климатической активистки Греты Тунберг изобразил портрет своего кумира на футбольном поле школы, в которой учится его дочь. Художник приурочил своё творение, которое можно полностью рассмотреть только с высоты птичьего полёта, к Международном женскому дню.
Другие No Comment
Шоколадный "коронавирус" из Франции
Акция Femen к 8 марта в Париже
Маски на манекенах в Газе
Слезоточивый газ и водометы на греко-турецкой границе
Странные танцы в Париже
Чили: акция протеста обернулась столкновениями демонстрантов с полиицией
В мечетях Мекки и Медины провели санитарную обработку
Сирийские беженцы не рады прекращению огня
Пожар на рынке в Секторе Газа, есть погибшие
Гонконг: проклясть врага и облегчить душу
Индия: COVID-19 празднику не помеха
Проход по канату над кратером действующего вулкана
Дезинфекция в Ираке
"Человек-паук" привлёк внимание к проблеме коронавируса