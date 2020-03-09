Гигантская "открытка" с Тунберг к 8 марта

Поклонник шведской климатической активистки Греты Тунберг изобразил портрет своего кумира на футбольном поле школы, в которой учится его дочь. Художник приурочил своё творение, которое можно полностью рассмотреть только с высоты птичьего полёта, к Международном женскому дню.

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