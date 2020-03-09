Легко ли сбить самолёт ЗРК "Бук-М1"?

«Боинг» «Малайзийских авиалиний», по данным Международной следственной группы, был сбит в небе над Донбассом ракетой системы «Бук-М1». Этот зенитно-ракетный комплекс был принят на вооружение СССР в начале 1980-х и до сих пор используется силами ПВО нескольких государств, в том числе Украины.

Несколько экземпляров этой модификации находятся в Финляндии. До 2008 г. они охраняли небо над Хельсинки. Бывший тогда командиром батальона «Бук», а теперь директор музея ПВО в Туусуле Эса Кэллониэми полагает, что к трагедии в Донбассе привела ошибка, связанная с особенностью работы системы опознавания. Оператор, по словам Кэллониэми, мог принять гражданский лайнер за военно-транспортный самолёт:

«Сигнал, который отражается от цели, показывает, большая она или маленькая. Мы видим именно это. Кроме того, система указывает высоту и расстояние до цели. Вы не видите, во что вы целитесь, когда стреляете. Вы не знаете, друг это или враг. Так что вы очень рискуете, когда стреляете в таких ситуациях».

Кэллониэми обращает внимание на то, что использование комплекса «Бук» требует серьёзной подготовки. Причём система защищена от случайного запуска — выстрел должен санкционировать офицер, у которого есть соответствующий ключ.