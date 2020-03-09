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Франция

Легендарный актер Макс фон Сюдов скончался во Франции

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 Мария Горковская
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Sweden Obit Von Sydow
Sweden Obit Von Sydow   -  
Авторское право
AP Photo/Laurent Cipriani
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Легендарный актер Макс фон Сюдов скончался во Франции в возрасте 90 лет. Об этом сообщила его супруга, режиссер-документалист Катрин Бреле.

Родившийся в Швеции в 1929 году актер известен, в первую очередь, благодаря своим ролям в картинах Ингмара Бергмана, с которым он начал работать в 1950-х годах. По предложению шведского режиссера, в 1957-м он сыграл партию в шахматы с самой Смертью в фильме "Седьмая печать". Позже были "Земляничная поляна", "Лицо", "Причастие", "Страсть".

Впервые появиться в голливудском фильме мастер согласился в 1965 году - в ленте о жизни Иисуса Христа "Величайшая из когда-либо рассказанных историй".

Всего Макс фон Сюдов сыграл почти в 200 картинах. Среди них - "Изгоняющий дьявола" Уильяма Фридкина, "Дюна" Дэвида Линча и "Остров проклятых" Мартина Скорсезе. Молодому поколению он был, прежде всего, известен, как Трехглазый ворон из телесериала "Игра престолов". Последний раз актер снялся в 2018 году в фильме Томасаа Винтерберга, посвященном катастрофе российской подводной лодки "Курск".

Макс фон Сюдов - двукратный номинант на премии "Оскар" (1989 и 2012 года), "Золотой глобус" (1967 и 1974 года) и "Эмми" (1990 и 2016 года), а также кавалер французского ордена Почетного легиона.

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