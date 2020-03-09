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Туристы не могут увидеть Колизей и Сикстинскую капеллу

В связи с распространением коронавируса итальянское правительство распорядилось в воскресенье закрыть популярнейшие в стране музеи. Закрыты Колизей, Римский Форум, крупнейшая выставка, посвященная Рафаэлю и приуроченная к 500-летию со дня смерти мастера эпохи Возрождения. Отказался пускать туристов в свои музеи и Ватикан. Полюбоваться знаменитой Сикстинской капеллой не удастся как минимум до 3 апреля. Потери подсчитывают владельцы отелей и ресторанов. На карантине вся северная Ломбардия и еще 14 провинций, в том числе в центре страны.

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