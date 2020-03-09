Четверть населения Италии на карантине

Четверть населения Италии — практически 16 миллионов человек — оказались на карантине. Правительство подписало указ о полной изоляции 15 провинций на севере и в центре страны. Блокада продлится минимум до 3 апреля.

Италия по числу заболевших — около 7400 человек — в выходные обошла Южную Корею и оказалась на втором месте в мире после Китая. 8-го марта в стране был отмечен самый резкий скачок заболеваемости — более чем тысяча новых случаев за одни сутки.

А по уровню смертности Италия оказалась на первом месте — почти 5%.

Меры, которые предпринимает Рим, тоже самые жёсткие. Людям с высокой температурой настойчиво рекомендуется оставаться дома, а тем, кому предписан карантин, грозит уголовное наказание за его нарушение.

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии:

"На этой части нашего полуострова мы введём более жёсткие меры. На остальной территории страны будет иной порядок. В Ломбардии и в других северных регионах запрет будет касаться не только въезда и выезда, но и перемещения по той же территории".

Пройти через карантин можно лишь в особых случаях. Врачи больниц, оказавшихся в "красных зонах", опасаются, что система здравоохранения может просто не выдержать, учитывая необходимость изоляции огромного числа заболевших.

Заключённые тюрьмы в Милане Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Antonio Calanni

Нарушителям правил изоляции может грозить тюрьма. Между тем в самих тюрьмах вспыхивают бунты: заключённые разгневаны тем, что им надолго запретили свидания с родственниками. В ряде случаев бунтовщики громили тюремные медпункты, добираясь до наркотиков. Есть пострадавшие среди охранников. Самое крупное происшествие — в Модене, где сообщили о смерти 6 осуждённых.