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Турция

Эрдоган едет в Брюссель заключать новую сделку по мигрантам

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 Андрей Позняков
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Эрдоган едет в Брюссель заключать новую сделку по мигрантам
Авторское право
AP Photo/Emrah Gurel
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен провести в Брюсселе переговоры по ситуации с мигрантами. Анкара ранее объявила, что больше не будет препятствовать потоку беженцев в Европу. Накануне встречи в Брюсселе Эрдоган призвал Грецию открыть границы:

«Эй, Греция! Эти люди не задержатся у тебя, они пойдут в другие европейские страны. Какое тебе дело до них? Да, мы предупреждали, что если всё будет по-прежнему, мы откроем границы. Вы не верили. Греция, почему бы и тебе не открыть ворота и не пропустить их в другие страны, чтобы избавиться от этой ноши?»

Турция обвиняет ЕС в невыполнении своих обязательств по финансовой поддержке программ помощи беженцам. Так Анкара объяснила отказ от соглашения 2016 г. с Евросоюзом о сдерживании миграционных потоков.

После этих заявлений у границ Греции появились десятки тысяч выходцев из стран Центральной, Южной Азии и Ближнего Востока. В Афинах заявляют, что турецкие власти гонят людей к пограничным заграждениям и провоцируют конфликт. Анкара обвиняет греческих полицейских в неоправданной жестокости и применении огнестрельного оружия в противостоянии с мигрантами.

Перед поездкой в Брюссель в своём телеобращении Эрдоган пообещал, что переговоры с Еврокомиссией принесут, цитата, «новые результаты».

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