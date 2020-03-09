Миграционный кризис в Греции: между Сциллой и Харибдой

Городок Врасна на севере Греции известен как семейный курорт. Его экономика основана на туризме.

Три года назад тут разместили несколько тысяч мигрантов.

Местные жалуются, что правонарушения и мелкие кражи, которые, как они думают, совершают новоприбывшие.

- Конечно, я против приема беженцев, а что, есть те, кто "за"? Мы раньше вон, ходили даже по ночам, хоть в соседний городок, совершенно ничего не боясь, сегодня мы опасаемся по вечерам выйти в кафе рядом с домом.

Слушайте, они воровали все, включая постельное белье, обувь и брюки. Даже женскую косметику, и ту тащили. И я это знаю потому, что видел все своими глазами а тех домах, что были обворованы.

Смотрите, они идут на пляж большой компанией, и туристы сразу же с пляжа ретируются. Потому что они не хотят такого соседства. ВСе, туристы уходят и, вообще, стараются от них держаться подальше.

В противоположность этой точке зрения свое мнение высказывают владельцы гостиниц и пансионов. Они-то как раз были довольны присутствием беженцев, поскольку за их размещение в номерах платило государство.

Кристос Заксопулос, хозяин маленького пансиона, объясняет: "Да мы готовы их были размещать хоть на четыре, хотя на пять месяцев, хоть на полгода. Нам такие постояльцы были хорошим подспорьем в "мертвый" сезон".

Анастасия Долма, владелица гостиницы, принимала беженцев и много им помогала, но после угроз в свой адрес вынуждена теперь в размещении мигрантам отказывать: "Я не очень понимаю, что плохого делала я, моя семья, помогая этим несчастным, которые все потеряли, и плюс - мы получали от таких постояльцев доход. Да, мы поддерживали их, поскольку эти люди потеряли все, если дети болели, мы их водили к педиатру, мы помогали одной беременной женщине родить, собирали приданое для младенца".

Из Врасны передает журналистка Euronews Cимела Тухтиду: "Вся история с пребыванием мигрантов во Врасне - иллюстрация положения, в котором находятся официальные Афины, вынужденные балансировать между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, они знают, что требуется вывозить мигрантов из лагерей, где они размещены, поскольку условия там нечеловеческие, с другой - властям очень хорошо известно, что в очень многих городах Греции население отнюдь не хочет видеть на улицах мигрантов".