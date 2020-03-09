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Германия

Мусульманин из христианской партии хочет стать мэром в Баварии

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 Павел Барсуков
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Мусульманин из христианской партии хочет стать мэром в Баварии
Авторское право
AFP
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Мусульманин баллотируется от христианской партии: региональный комитет ХСС в Баварии выдвинул Озана Ийибаша на пост мэра городка Нойфарн.

В Христианско-социальном союзе он состоит уже 13 лет. Ийибаш — турецкий алевит, его родители приехали в Германию в 1975 году. По словам политика, алевиты, хоть и относятся к мусульманам, разделяют очень многие христианские ценности. А в уставе партии прописан "христианский взгляд на мир", а не формальная принадлежность к той или иной религии:

"Как человек из семьи мигрантов, именно благодаря связям с партией ХСС я стал тем, кем я стал. И теперь, несмотря на противодействие ряда очень консервативных людей, я хотел бы помочь партии развиваться", — говорит политик.

Кандидатуру Ийибаша сопартийцы поддержали единогласно: в Нойфарне он вырос, в отличие от действующего главы города, уроженца соседнего района. Свою кампанию Озан Ийбаш ведёт под лозунгом "Продолжайте делать доброе, развивайте новое".

Выборы должны состоятся 15 марта.

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