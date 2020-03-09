Эврос: границу охраняют рыбаки

Природа южной части реки Эврос славится в Греции своей первозданной красой, заповедными зонами, редчайшими видами животного и растительного мира. Но мы едем туда не для того, чтобы полюбоваться пейзажем: эти живописные места стали одним из эпицентров миграционного кризиса.

Никто не знает этот район лучше, чем местные рыбаки. Они выросли на этой реке, и полны решимости помочь охранять границу с Турцией, которая проходит как раз по середине Эвроса.

"Поскольку эта область изолирована, её трудно контролировать. Мы живем в наших хижинах и помогаем полиции и армии контролировать всю территорию", - говорит рыбак Александрос Адалис.

Михалис Арампадзоглу, Euronews:

"Мы плывём на лодке вдоль устья реки Эврос. Столкновения мигрантов с полицией происходят в 130 км к северу отсюда. Тем не менее и эти места сейчас находятся в центре внимания греческих властей, прилагающих все усилия, чтобы предотвратить незаконные пересечения границы".

С 29 февраля все рыбаки постоянно находятся в состоянии повышенной готовности. Они патрулируют день и ночь и сообщают о каждом шаге турецкой стороны. В понедельник Анкара заявила, что её военные на надувных лодках будут препятствовать грекам возвращать мигрантов назад.

_"Турки перевозят мигрантов на военных транспортных судах и другими средствами по самым трудным и секретным путям, они всячески стараются пройти через устье реки Эврос. Греческие власти просили нас помочь в охране границ, так как мы знаем эту территорию как свои пять пальцев", _- говорит рыбак Парис Пападакис.

За последние годы эти же рыбаки помогли сотням мигрантов, пришедшим в их края. Но теперь всё изменилось: уступать шантажу они не намерены.

"Турецкие солдаты направляют на нас оружие, чтобы запугать нас, - рассказывает Никос Мусунакис. - Они пытаются заставить нас уйти, чтобы позволить нелегальным мигрантам пройти через греческие границы на территорию Евросоюза".

"Учитывая провокационные действия с турецкой стороны, возможность самых опасных инцидентов не исключается. Всё висит на волоске. Мы держимся вместе, чтобы лучше контролировать ситуацию", - заключает Парис Пападакис.

Когда этот кризис закончится, они вернутся к рыбалке и повседневной жизни. Но защищать европейские границы обещают всегда.