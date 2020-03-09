ЕС координирует усилия по борьбе с коронавирусом. Глава Европейского совета Шарль Мишель намерен провести с лидерами стран-членов сообщества видеоконференцию, чтобы обсудить меры, необходимые для защиты здоровья граждан и союзной экономики.

"Влияние эпидемии коронавируса на французскую экономику будет значительным. Оно может выразиться в снижении ВВП сразу на несколько десятых процента в 2020 году", - отмечает Брюно ле Мэр, министр экономики Франции.

В свою очередь, правительство ФРГ обещает задействовать кредитные инструменты для помощи пострадавшим от эпидемии компаниям. Предусматривается и компенсации для предприятий, вынужденных сократить рабочие часы своих сотрудников, но продолжить выплачивать им заработную плату.

"Главная задача, которой руководствуется Греция, - стимулирование экономики при помощи увеличения денежной массы и обеспечение занятости населения. Среди первых принятых нами мер - временная отмена взимания НДС с предпринимателей, чей бизнес оказался в затронутых коронавирусом районах", - отмечает министр финансов Греции Христос Стаикурас.

В греческом министерстве финансов прогнозируют новое замедление экономического роста страны и призывают Брюссель пересмотреть "жесткие бюджетные правила" ЕС, чтобы у его членов было больше инструментов для борьбы с негативными последствиями эпидемии.