COVID-19: в шаге от пандемии?

Количество заболевших COVID-19 на Аппенинах приближается к 7 500, почти 370 человек скончались от заболевания, вызванного коронавирусом.

Национальный авиаперевозчик "Алиталия" отменил все рейсы из Милана и в Милан, столица Ломбардии и все пограничные с ней области находятся в красной зоне, там объявлен карантин, и касается он свыше 16 миллионов человек.

По всей стране закрыты все общественные, культурные, спортивные и образовательные учреждения. Ситуация в Италии - самая сложная после Китая.

Но руководство ВОЗ сохраняет надежду - пока - что правительству удастся этими драконовскими мерами обуздать эпидемию, чтобы та не перешла бы в пандемию.

Президент Макрон в воскресенье вечером провел заседание Совета обороны Франции, позднее глава министерства здравоохранения Оливье Веран объявил новые цифры заразившихся и умерших.

Первых - почти 1 200, вторых - 19.

С понедельника правительство Австрии вводит тотальные проверки всех, кто пересекает итало-австрийскую границу.

Об этом вечером в воскресенье сообщил канцлер страны Себастьян Курц: "Мы сейчас вводим поголовные проверки пересекающих австро-итальянскую границу, это коснется даже тех, у кого нет никаких симптомов заболевания".

В Иране количество заболевших превысило шесть с половиной тысяч человек, почти 200 пациентов с COVID-19 скончались.

Поступили сообщения, что больше десятка случаев заражения новым коронавирусом зарегистрированы на речном теплоходе, совершавшем круиз по Нилу из Асуана в Луксор. Источником заражения стала американская туристка.

В настоящий момент вспышки заражения или эпидемии зарегистрированы более чем в ста странах, общее количество заболевших в мире перевалило за 110 тысяч человек, с момента, как был обнаружен коронавирус, от заражения им умерли почти 4 тысячи человек.