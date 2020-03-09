Аналитики: "Сразу несколько плохих новостей"

Перспектива обвала мировой экономики из-за эпидемии коронавируса плюс историческое снижение цен на нефть окрасило в этот понедельник котировки на ведущих фондовых биржах в красный цвет. Вслед за азиатскими площадками, европейские открылись в минусе.

"Сегодняшняя ситуация гораздо хуже по сравнению с ипотечным кризисом в США, - объясняет аналитик CMC Markets Маргарет Янг. - Потребительское доверие ослаблено донельзя, перспективы глобального роста уже несколько раз пересматривались из-за торговых войн в прошлом году и коронавируса в этом. Добавьте масштабную проблему перепроизводства и то, что Россия и ОПЕК не смогли прийти к единому мнению по сокращению добычи. Получается, что на нас одновременно обрушились сразу несколько плохих новостей".

Из-за решения Саудовской Аравии снизить цены на нефть (что, по мнению аналитиков, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя), цены на "чёрное золото" упали, как во времена первой "войны в заливе".

"Когда потребители начнут затягивать пояса и сокращать расходы, корпоративные доходы упадут, - продолжает Маргарет Янг, - когда же это случится, рынок просядет еще больше. Это, в свою очередь, вызовет цикл обратной связи, поэтому нужно остановить паническую продажу прежде, чем мы пройдем точку невозврата".

Обозреватели также отмечают, что безопасной гаванью для активов, как обычно в кризисные времена, стало золото. Доходность же Казначейства США обновила рекордные минимумы.