Исполнители лазги расскажут о доброте и природе

О любви, доброте и природе в ритме танца и под переливы бесчисленных колокольчиков. В декабре 2019 года зажигательный хорезмский лазги был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Первые изображения танца в древнем городе Топрак-кала относятся к I веку н.э. Сегодня в Узбекистане появляются все новые версии его исполнения.

"Лазги значит "дрожь". Дрожат руки, пальцы, плечи. Все тело движется горизонтально и вертикально подобно волне", - говорит Шоназар Батиров, хореограф Узбекского национального филармонического танцевального ансамбля.

Всего в наши дни известны 9 видов танца. Среди них, лазги с каменными кастаньетами или с блюдцами, под мелодию дутара или зурны. Главное - поведать зрителю о своих чувствах и сохранить многовековую традицию, признаются исполнители.

"Я родилась в Хорезме. У нашего лазги особый характер, своя неповторимая волшебная энергия. При помощи танца человек может выразить свои эмоции", - отмечает танцовщица Рашида Султанова.

В ближайшее время Узбекский национальный филармонический танцевальный ансамбль ждут на гастроли в России, Японии, Китае и Индии.