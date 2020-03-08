Мигранты ждут открытия границы

В то время как Анкара и Брюссель обвиняют друг друга в шантаже и лицемерии, в турецкой провинции Эдирне вблизи КПП "Пазаркуле" собрались 3500 беженцев и мигрантов. Они надеются попасть в Грецию. К пограничному переходу журналистов не пускают уже с четверга. Здесь появился железный забор.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал береговой охране страны больше не позволять беженцам осуществлять переправу в страны Европейского союза через Эгейское море в связи с угрозой их безопасности.

Турецкий лидер в субботу вновь призвал Афины открыть сухопутную границу для переселенцев.

В деревне Караагач люди спят на земле. Большинство желающих попасть в Европу — не сирийцы, а выходы из Афганистана и Пакистана.

"Пусть нам скажут, в чем проблема. Хотите нас принять — скажите, не хотите нас принять — тоже скажите!"

"Мы все здесь ждем, иного пути у нас нет, если я вернусь в свою страну, то меня там убьют, мне некуда возвращаться".

Местные жители пользуются возможность заработать и предлагают мигрантам услуги по перевозке до КПП, а также продают им товары первой необходимости.

Президент Турции заявил, что в понедельник на переговорах в Брюсселе намерен добиться пересмотра соглашения с ЕС по беженцам, а также обсудить ситуацию в Идлибе.