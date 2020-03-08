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Саудовская Аравия

Аресты членов королевской семьи в Эр-Рияде

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 Ирина Шелудкова
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Аресты членов королевской семьи в Эр-Рияде
Авторское право
Amr Nabil/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В Саудовской Аравии по приказу наследного принца Мухаммеда бин Салмана арестованы высокопоставленные члены королевской семьи.

Задержаны, в частности, принц Ахмед бин Абдель Азиз — младший брат короля Салмана, настроенный оппозиционно по отношению к проводимым в стране реформам, и два племянника монарха.

По некоторым данным, арестованы по меньше мере 20 принцев. Об этом сообщает новостной портал Middle East Eye.

Задержанные обвиняются в государственной измене и попытке переворота, им грозит смертная казнь или в лучшем случае пожизненное заключение.

В начале ноября 2017 года Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем поместил под стражу в гостиницу Ritz Carlton в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. Большинство обвиняемых согласились на сделку, условием которой была передача части их активов властям в счет причиненного государству ущерба.

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