8 марта: демонстрации, задержания, цветы

Во многих странах мира цвет Международного женского дня — фиолетовый.

Марш в Париже состоялась несмотря на проливный дождь. Демонстранты несли фиолетовые транспаранты с лозунгами против сексуального насилия и домогательств, а также в поддержку равенства зарплат мужчин и женщин. Маршу предшествовала утренняя акция участниц движения "Фемен", которые призвали очистить город от "вируса патриархата". Накануне в столице Франции были задержаны девять участников манифестации за права женщин, которая закончилась стычками с полицией. Действия правоохранительных органов осудила мэр города.

На улицы городов Испании вышил сотни тысяч женщин и мужчин, поддерживающих идеи феминизма.

Самая массовая манифестация состоялась в Мадриде. Говорят участницы марша

Нас убивают и мы ничего не делаем. Настало время это изменить!

Мы хотим равного разделения обязанностей по дому, по воспитанию детей, равенство в доступе на рынок труда и зарплат. Равенство во всём!

А в России в этот день женщинам принято дарить цветы. Но активисты говорят, что подарки и улыбки скрывают проблему, так как права женщин ущемляют и дома, и на работе. По данным судебной статистики, за период с 2016 по 2018 годы 79% женщин, приговорённых за убийство, защищались от насилия.

В Бишкеке в ходе демонстрации были задержаны десятки людей, в основном женщины, после того, как на них напали люди в масках и разорвали их транспаранты. Наблюдатели говорят, что полиция не вмешивалась в происходящее и приступила к задержаниям, после того как скрылись нападавшие.

В Исламабаде манифестацию активистов за права женщин не поддержали консервативные пакистанцы и забросали участников шествия камням и палкам. Несколько человек получили ранения, демонстрантам пришлось искать укрытие и дожидаться прибытия правоохранительных органов.

А сирийские курды в провинции Эль-Хасака встретили Международный женский день танцами и песнями. В борьбе с радикальными исламистами курдские женские отряды сыграли немаловажную роль. Сегодня курдские женщины представлены в местных парламенте и правительстве.