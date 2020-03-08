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Китай

Китай: из-под завалов рухнувшего отеля вытащили десятки человек

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 Ирина Александрова
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Китай: из-под завалов рухнувшего отеля вытащили десятки человек
Авторское право
أ ف ب
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В городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь спасателям удалось вытащить из-под завалов рухнувшей гостиницы более сорока человек. Здание отеля использовалось для временного размещения на карантин лиц, имевших тесный контакт с инфицированными новым коронавирусом. По официальным данным, в результате трагедии, под обломками шестиэтажного дома оказался 71 человек. Четверо скончались от полученных травм.

В поисково-спасательной операции задействованы 170 пожарных расчетов и более 800 военнослужащих. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Причины произошедшего выясняются. В местных СМИ сообщается, что в гостинице велись ремонтные работы.

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