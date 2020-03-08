Дело MH 17: акция протеста перед посольством РФ в Гааге

В преддверии начала слушаний по делу MH17 родственники жертв катастрофы малайзийского "Боинга" в Донбассе летом 2014 года провели в воскресенье акцию протеста перед посольством России в Гааге. Они расставили 298 пустых стульев как символ числа жертв трагедии.

Акция организована Рабочей группой "В поисках правды об MH 17", которая выступает против позиции Москвы, отрицающей свою причастность к падению самолета. Активисты считают, что Россия искажает истину, в том числе используя ложные показания и скрывая информацию.

Лучше всего для нас было бы, чтобы Россия признала свою роль. Пусть они не давали приказа на пуск, но они ведь отправили туда этот "Бук". Силен Фредрикс мать погибшего в авиакатастрофе

В мае 2018 года Объединенная следственная группа пришла к выводу о том, что самолет был сбит ракетой зенитного комплекса "Бук", который прибыл из России, а затем вернулся обратно.

В понедельник начнется суд над четырьмя подозреваемыми. Это граждане России Игорь Гиркин (известный как Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Им грозит пожизненное заключение. Ни один из обвиняемых не будет присутствовать на слушаниях.