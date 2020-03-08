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Франция

CAC 40 за гендерное равенство

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 Мария Горковская
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Ministers of the new Finnish government, lead by Prime Minister Sanna Marin
Ministers of the new Finnish government, lead by Prime Minister Sanna Marin   -  
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AFP
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Французские предприятия за гендерное равенство. Некоммерческая организация Equileap изучила разницу в оплате труда, карьерный рост и возможности получения оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для сотрудников и сотрудниц 255 крупнейших компаний Европы. Лидерами в деле достижения равенства полов оказались компании, входящие в состав индекса CAC 40. В десятке лучших - их восемь.

В общем зачете, французские фирмы получают 52 балла из 100 возможных. Это выше показателей организаций Швеции, Испании или Германии. Но все же до совершенства еще далеко, отмечают специалисты.

"Было бы неправильно заявить, что у нас все замечательно, что во Франции эгалитарное общество, что нам удалось добиться равноправия полов. Но было бы также неправильно замечать и одни лишь недостатки", - говорит министр Франции по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа.

Только 17% из сотрудниц французских фирм, чью гендерную политику проанализировала Equileap, их возглавляют, только 25% занимают пост исполнительного директора. 44% - члены правления, а 39% - обычный персонал.

Да и этот успех специалисты связывают с введением 40%-х квот на представительство женщин в руководстве компаний.

"Я поддерживаю введение квот. Статистика показывает, что квоты действительно помогают в достижении равноправия полов. Некоторые заявляют, что при найме на работу важны только знания и навыки. Но тогда мужчины остаются в привилегированном положении", отмечает Шьяппа.

В среднем, француженки зарабатывают на 13% меньше своих соотечественников.

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