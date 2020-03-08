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мир

Пограничники и местные жители о ситуации в Греции

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 Daria Ivanova
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Пограничники и местные жители о ситуации в Греции
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По дороге на запад из Пифио, удаляясь от греко-турецкой границы, можно наблюдать за пустынными пейзажами Эвроса. Разве что поезд, идущий на север в Орменио или на юг в Александруполис, может нарушить тишину. На прибрежных дорогах работают патрули. На берегу реки Эритропотамос, недалеко от Дидимотихона, мы встретились с двумя греческими пограничниками, которые поделились с нами своими наблюдениями в связи с кризисной ситуацией, вызванной притоком мигрантов.

Мы патрулируем берег реки 24/7 365 дней в году, но мы не устаем, это не доставляет нам проблем. Мы пограничники, это наша работа. Кроме того, мы набираемся смелости благодаря поддержке местных жителей.
Димитрис Дервентлис
глава местного погрансоюза
Мы можем понять, через что проходят семьи беженцев, которые хотят приехать в нашу страну. Что мы не можем понять, так это то, зачем те другие люди нападают на нас неожиданно и без видимой причины, просто за то, что мы делаем нашу работу.
Йоаннис Тотонидис
генсекретарь Ассоциации пограничников Греции

Направляясь на север вдоль границы, между деревнями Петрадес и Пифио, мы встречаемся с Димитрисом Казандзисом, местным фермером. Он говорит, что и он, и большинство живущих здесь людей зачастую готовы предложить кров тем, кто переходит границу, ищет убежища или лучшей жизни. Но обстоятельства изменились, а приток мигрантов сюда значительно уменьшился.

Беженцы приходят сюда, просят о помощи, мы предоставляем им поддержку, воду, все, что они хотят, а затем они спрашивают, как добраться до Салоников или Афин. Раньше такое случалось часто, а теперь не очень.
Димитрис Казандзис
фермер
Согласно последним опросам, подавляющее большинство греков одобряют решение закрыть границы в ответ на массовую и хорошо организованную операцию по их незаконному пересечению.
Михалис Арабадзоглу
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