Пограничники и местные жители о ситуации в Греции

По дороге на запад из Пифио, удаляясь от греко-турецкой границы, можно наблюдать за пустынными пейзажами Эвроса. Разве что поезд, идущий на север в Орменио или на юг в Александруполис, может нарушить тишину. На прибрежных дорогах работают патрули. На берегу реки Эритропотамос, недалеко от Дидимотихона, мы встретились с двумя греческими пограничниками, которые поделились с нами своими наблюдениями в связи с кризисной ситуацией, вызванной притоком мигрантов.
Направляясь на север вдоль границы, между деревнями Петрадес и Пифио, мы встречаемся с Димитрисом Казандзисом, местным фермером. Он говорит, что и он, и большинство живущих здесь людей зачастую готовы предложить кров тем, кто переходит границу, ищет убежища или лучшей жизни. Но обстоятельства изменились, а приток мигрантов сюда значительно уменьшился.