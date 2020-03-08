COVID-19: первый случай смерти в Латинской Америке

Первый случай смерти пациента в связи с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зарегистрирован в Латинской Америке. 64-летний мужчина, вернувшийся из поездки в Европу 25 февраля, скончался в Аргентине. Медики подчеркивают, что пациент страдал несколькими хроническими заболеваниями, включая диабет и гипертонию. По данным минздрава, COVID-19 подтвержден у 8 человек. Обеспокоенные ситуацией аргентинцы начали массово скупать дезинфицирующие средства для рук.

Тем времени в Китае, который в конце декабря прошлого года оповестил мир о вспышке коронавирусной инфекции, ситуация улучшается. Показатели смертности и случаев инфицирования идут на спад. За минувшие в КНР COVID-19 заразились 44 человека. Скончались 27.

В Саудовской Аравии коронавирус выявлен у пяти человек. Чтобы остановить распространение инфекции специалисты проводят санитарную обработку мест массового скопления людей. Так же продезинфицированы две главные святыни ислама - Запретная мечеть в Мекке и мечеть Пророка в Медине. Ранее было введено временное ограничение для подданных королевства и иностранцев на совершение малого хаджа.

Палестинские власти закрыли для туристов и паломников Вифлеем. На карантине в двух отелях - 47 человек. Всего на палестинских территориях подтверждено 16 случаев заражения COVID-019.

В Ливане число зараженных приближается к 30. С целью защиты здоровья граждан власти до конца марта закрыли музеи, выставочные залы, кинотеатры, ночные клубы, стадионы. Также продлен перерыв в занятиях в школах, институтах и университетах.