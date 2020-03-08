Ближний Восток: коронавирус меняет планы

В Иране, ощутившем удар коронавируса одним из первых, только за последние сутки скончались 49 заболевших. Общее число заразившихся в Исламской республике превышает теперь 6,5 тысяч человек. В целом количество инфицированных в странах региона приближается к 7 тысячам. По данным информационного агентства ИСНА, компания Iran Air приостановила полеты в Европу, но ведет переговоры о возможном возобновлении авиаперевозок.

Карантин на круизном лайнере в Египте. Вирус обнаружен у 45 человек на борту теплохода, следовавшего по Нилу из Асуана в Луксор. Ранее одной из пассажирок поставили диагноз, когда она вернулась домой на Тайвань. ВОЗ оповестила о данном случае заражения египетские власти.

Сотни человек собрались у национального министерства здравоохранения, чтобы пройти тест на коронавирус. Медицинский контроль для туристов введен в Международном аэропорту Луксор.

Но все больше людей отказываются от намеченных путешествий. Чтобы вернуть обеспокоенных клиентов, руководство дубайской авиакомпании Emirates Airlines распорядилось проводить многочасовую глубокую чистку салонов самолетов, на борту которых оказался хотя бы один пассажир с подозрением на коронавирус. В связи с эпидемией авиакомпании Ближнего Востока уже потеряли около 100 млн долларов.

Подсчитывают убытки и еще недавно популярные туристические курорты. В Таиланде в этом году ждали около 10 млн гостей из Китая. Коронавирус меняет планы.