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мир

HBG отказалось от публикации мемуаров Вуди Аллена

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 Ирина Александрова
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HBG отказалось от публикации мемуаров Вуди Аллена
Авторское право
AP
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Издательство Hachette Book Group (HBG) отказалось от публикации мемуаров американского оскароносного режиссера Вуди Аллена. В заявлении говорится, что решение было непростым. Но так или иначе, после бесед с сотрудниками, выступавшими против выхода в свет книги, выпуск ее сочли невозможным.

Ранее с критикой на издательство обрушился сын Аллена Ронан Фэрроу и приемная дочь режиссера Дилан. Последняя обвиняет Аллена в сексуальном насилии. Вуди Аллен настаивает на своей невиновности и заявляет, что на Дилан оказывала психологическое давление ее мать, актриса Миа Фэрроу. Публиковать мемуары режиссера ранее отказались еще несколько крупных издательств.

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