Катастрофы Boeing 737 MAX: Конгресс назвал виновных

Ответственность за катастрофы самолетов Boeing 737 MAX несут как сама компания Boeing, так и Федеральное авиационное управление США - ФАУ. Эти предварительные выводы содержатся в докладе комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса.

По мнению законодателей, трагедии произошли из-за того, что при проектировании и создании самолета были допущены ошибки, а ФАУ не выполнило свои обязанности по их выявлению.

Эксплуатацию самолетов 737 MAX приостановили после двух крушений. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines. Погибли 157 человек. Ранее, 29 октября 2018 года, жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.