Борьба за гендерное равенство в Пакистане

Лиари - один из самых бедных районов пакистанского портового города Карачи в регионе, страдающем от многолетних бандитских войн между наркоторговцами. Пятнадцатилетняя Шамс Ун Нисса и ее подруги ездят на велосипеде по узким улочкам, полные решимости самостоятельно выбрать себе будущее. Не всем это нравится.
Велосипедная группа для девочек - детище немецкой неправительственной организации Lyari Girls Café, предлагающей молодым женщинам разнообразные курсы для повышения квалификации и трудоустройства. В этом помещении собрались девушки, желающие получить новые навыки, в частности - в макияже.
Не все местные жители, особенно из старших поколений, поддерживают проект, одна из целей которого - женская эмансипация.
В преддверии Международного женского дня эти молодые женщины борются со стереотипами и за гендерное равенство в своей стране.