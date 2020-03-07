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Греция

Столкновение мигрантов с полицией на греко-турецкой границе

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 Ирина Александрова
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Столкновение мигрантов с полицией на греко-турецкой границе
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Uncredited/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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На греко-турецкой границе снова произошли столкновения. Мигранты, стремящиеся попасть в страны ЕС, забрасывали камнями сотрудников греческой полиции. Для разгона толпы правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. К аналогичным мерам прибегают и турецкие полицейские, но для того, чтобы нелегалы, уже не смогли вернуться обратно.

На прошлой неделе Анкара заявила, что откроет границы с ЕС для мигрантов, поскольку не способна справиться с новой волной сирийских беженцев. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией. Однако в Брюсселе ясно дали понять, что граница останется на замке.

Совет ЕС по итогам экстренного заседания министров иностранных государств сообщества осудил использование властями Турции сирийских беженцев в своих политических целях. "Такая ситуация на внешней границе ЕС неприемлема", - отмечается в заявлении. Между тем сообщается, что на фоне возникшего кризиса с мигрантами, президент Турции Тайип Эрдоган намерен посетить 9 марта Брюссель.

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