Мигранты пытаются прорваться в Грецию

Полиция Греции, чтобы не допустить проникновения беженцев в страну со стороны Турции, для разгона толпы применила слезоточивый газ и водометы. У села Кастанеэ , как утверждают в Афинах, около 600 мигрантов при поддержке турецких военных распыляли слезоточивый газ в сторону границы с Грецией. Было предпринято несколько попыток прорвать заградительный барьер.

На прошлой неделе Анкара заявила, что откроет границы с Европейским Союзом для мигрантов, поскольку не способна справиться с новой волной сирийских беженцев. После этого к границе с Грецией хлынули тысячи нелегалов.

В Брюсселе ясно дали понять, что граница останется на замке. Совет ЕС по итогам экстренного заседания глав внешнеполитических ведомств государств-членов сообщества осудил использование властями Турции сирийских беженцев в своих политических целях. Сообщается, что на фоне возникшего кризиса с мигрантами, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 9 марта посетить Брюссель.