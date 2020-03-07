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Греция

Мигранты пытаются прорваться в Грецию

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 Ирина Александрова
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Мигранты пытаются прорваться в Грецию
Авторское право
OZAN KOSE/AFP
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Полиция Греции, чтобы не допустить проникновения беженцев в страну со стороны Турции, для разгона толпы применила слезоточивый газ и водометы. У села Кастанеэ , как утверждают в Афинах, около 600 мигрантов при поддержке турецких военных распыляли слезоточивый газ в сторону границы с Грецией. Было предпринято несколько попыток прорвать заградительный барьер.

На прошлой неделе Анкара заявила, что откроет границы с Европейским Союзом для мигрантов, поскольку не способна справиться с новой волной сирийских беженцев. После этого к границе с Грецией хлынули тысячи нелегалов.

В Брюсселе ясно дали понять, что граница останется на замке. Совет ЕС по итогам экстренного заседания глав внешнеполитических ведомств государств-членов сообщества осудил использование властями Турции сирийских беженцев в своих политических целях. Сообщается, что на фоне возникшего кризиса с мигрантами, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 9 марта посетить Брюссель.

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