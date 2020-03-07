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Демократическая республика Конго

ДР Конго: победа над лихорадкой Эбола?

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 Ирина Шелудкова
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ДР Конго: победа над лихорадкой Эбола?
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Euronews
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В ДР Конго последняя пациентка, излечившаяся от лихорадки Эбола, получила разрешение покинуть больницу. В стране за последние две недели не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Но под наблюдением остаются 46 человек, с которыми общалась женщина

Представитель ВОЗ Ибрахима-Соке Фолл заявил: "О завершении вспышки лихорадки Эбола говорить еще рано. ВОЗ рекомендует дождаться истечения двух инкубационных периодов, это 42 дня после того как у последнего человека был дважды зарегистрирован отрицательный результат. Если все будет хорошо, то об официальном завершении вспышки будет объявлено 12 апреля. Мы начинаем обратный отсчет".

Нынешняя эпидемия началась в ДР Конго летом 2018 года. За то время было зарегистрировано 3444 случая болезни, вызванной вирусом Эбола. Умерли 2264 человека.

ВОЗ сообщила, что страна нуждается в 20 миллионах долларов для проведения профилактических мероприятий.

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