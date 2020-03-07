Новые жертвы коронавируса

Первые два случая смерти в результате заболевания COVID-19 зарегистрированы на Восточном побережье США - в штате Флорида . Это были пожилые люди, недавно вернувшиеся из зарубежных поездок. Ранее летальные исходы были зафиксированы только на Западном побережье. Всего на территории США около 250 зараженных новым коронавирусом. Умерли не менее 15 человек, в основном - в штате Вашингтон.

В Иране инфицировано более 5800 человек, со вчерашнего дня выявлено более тысячи новых случаев коронавируса. Больше всего заболевших в провинции Тегеран. 145 человек умерли. Выздоровевших - более 1600. Первые случаи заражения коронавирусом в стране были зафиксированы 19 февраля. С тех пор многие страны ограничили сообщение с исламской республикой.

Тем временем в Саудовской Аравии Эр-Рияд принял решение открыть эспланаду вокруг исламской святыни Каабы, расположенной в самом сердце Запретной мечети в Мекке. Малое паломничество все еще под запретом.

Палестинские власти объявили о закрытии Вифлеема для туристов и паломников из-за распространения нового коронавируса. На данный момент в Палестине подтверждено 16 случаев заражения.

Китай объявил в субботу о 28 новых случаях смерти, в результате чего общее число жертв COVID-19 в стране достигло 3070 человек. Сообщается также о дальнейшем росте числа зараженных за пределами центральной провинции Хубэй, где вирус появился в декабре.

Всего более чем в 90 странах, куда попал новый коронавирус, инфицировано около ста тысяч человек. Как минимум 3400 заболевших умерли.