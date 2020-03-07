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мир

Жесткое противостояние на греко-турецкой границе

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 Daria Ivanova
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Жесткое противостояние на греко-турецкой границе
Авторское право
Darko Bandic/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В отчаянной попытке прорваться через греко-турецкую границу в субботу группа мигрантов попыталась сломать ограждения, в то время как остальные бросали камни в греческую полицию. В ответ на это представители правопорядка использовали водометы. Залпы слезоточивого газа летят в обе стороны. По крайней мере двое мигрантов получили ранения в результате последних столкновений возле пограничного пункта у деревни Кастанис.

За прошедшие сутки греческие власти предотвратили 1269 попыток незаконного пересечения границы. 27 мигрантов были арестованы.

Тем временем, на Лесбосе, куда в последнее время прибыли 1700 мигрантов и где уже находятся около 38 тысяч просителей убежища, был в субботу сожжен центр приема беженцев. В стране растет недовольство новой миграционной волной.

А на погранпункте Кастанис слышны крики "Откройте границу!", но греческая сторона, поддерживаемая европейскими лидерами, продолжает противостояние.

И вновь стандартная практика на греко-турецкой границе: слезоточивый газ в адрес греческой полиции и солдат, пока мигранты пытаются приблизиться к ограждениям.
Михалис Арампацоглу
Euronews

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