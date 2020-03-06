Мигранты: между молотом и наковальней

Тысячи мигрантов скопились вблизи турецко-греческой границы, ожидая возможности перебраться на территорию Евросоюза. Многие из них в эти дни пытались преодолеть заграждения, что вылилось в стычки с греческими пограничниками, которым пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В четверг Турция заявила, что развернёт вдоль границы дополнительные полицейские отряды, чтобы не допустить возвращения на свою землю мигрантов, которых, по их словам, вынуждают покинуть страну:

– Нам дали эту лодку и сказали переправляться через реку, чтобы попасть в Грецию, но я отказался. Со мной дети, поэтому я не могу рисковать, ведь это очень опасно – плыть по реке в такой лодке. Мне и одному совсем не хочется никуда плыть. Здесь ведь люди собрались, не животные.

– Мы сидим здесь, а полиция нас гонит, говорит, что надо идти. А куда нам идти? У меня пятеро детей и жена. У нас ничего не осталось, денег нет, совсем ничего нет.

Турецкие власти утверждают, что за последнюю неделю на территорию Греции перебрались более ста тридцати тысяч мигрантов. Между тем, надёжных подтверждений этому нет, а многие из перешедших границу были задержаны и выдворены обратно в Турцию. Сейчас эти люди оказались в крайне тяжёлой ситуации.

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