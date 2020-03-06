Тунис: взрыв у посольства США

В столице Туниса прогремел взрыв недалеко от здания посольства США. По данным ряда СМИ, пятеро полицейских, охранявших диппредставительство, погибли, по другим сообщениям, они получили ранения. Кроме того, пострадал один прохожий. Власти уже назвали произошедшее терактом.

Территория вокруг места происшествия оцеплена. По словам очевидцев, взрыв произвели два смертника, которые подъехали к полицейскому патрулю на мотоцикле, сделав вид, что хотят о чём-то спросить. По предварительным данным, оба были членами экстремистской группировки.

С 2015 года в стране действует чрезвычайное положение. Тогда здесь произошли два теракта, что стало серьёзным ударом для туристской отрасли страны.