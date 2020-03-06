Идлиб: "выгодное" прекращение огня

В небе над Идлибом впервые за несколько недель нет военных самолетов, а местные жители говорят об относительном спокойствии.

В пятницу в полночь вступила в силу договоренность о режиме прекращения огня по существующей линии соприкосновения в этой сирийской провинции. Меры, согласованные по итогам встречи президентов России и Турции, предполагают создание коридора безопасности вдоль трассы М4 в окрестностях Идлиба.

А наблюдатели отмечают, что силы сирийского президента Башара Асада сохраняют за собой все освобожденные за последние три месяца территории, несмотря на требования Анкары об отводе войск.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, сохранилась ли по итогам российско-турецких переговоров 5 марта "договоренность о том, что Турция самостоятельно уничтожит боевиков" в Идлибе, заявила:

Что касается уничтожения боевиков и террористов, то, если таковые определены в данном качестве, они должны уничтожаться в первую очередь, конечно, сирийскими вооруженными силами и теми силами, странами, контингентами, которые на законной основе взаимодействуют с сирийскими властями Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ Мария

Отвод сил Асада был одним их ключевых требований Реджепа Тайипа Эрдогана. Итоги переговоров в Москве комментирует политический аналитик Майкл Танхум (Австрийский институт по вопросам европейской политики и безопасности/AIES):

"Ошибкой было думать, что Турцию и Россию связывает стратегическое партнерство. Взаимоотношения двух стан всегда были основаны на выгоде, но не переросли в стратегическое партнерство. С другой стороны, ошибались и те, кто был уверен, что конфликт между Турцией и Россией подтолкнет Турцию в объятия запада. Турция в этом конфликте может расставить для себя приоритеты — Турция получает выгоду по другим аспектам, что позволяет ей сохранить стратегически важную самостоятельность".

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган также договорились, что с середины марта будут совершать совместное патрулирование вдоль трассы М-4, которая связывает города Алеппо, Латакия и Хама. Наблюдатели отмечают, что за Башаром Асадом остается и контроль важной трассы М-5, и для российской стороны это было одним из важным пунктов переговоров.

После объявления итогов встречи в Москве президент Сирии Башар Асад в интервью российским СМИ заявил, что если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, то сирийские власти намерены применить силу. Он также заявил, что диалог с курдскими отрядами на северо-востоке Сирии невозможен, пока они не перестанут сотрудничать с американцами.

Между тем Эрдоган подчеркнул, что турецкие наблюдательные пункты в Идлибе сохранят свой статус. При этом некоторые из этих 12 пунктов находятся на территории, подконтрольной правительственной армии Сирии. По словам Эрдогана, войска турецких вооруженных сил, находящиеся в провинции Идлиб, будут неизменно давать отпор любым выпадам со стороны армии Сирии. По возвращении из Москвы турецкий лидер отметил: "Здесь нет никакого вопроса между Россией и Турцией. Нам не противостоит Россия, нам противостоит режим [президента Сирии Башара Асада]. И, к сожалению, этот режим беспощадно угнетает собственное население в регионе [Идлиба]".