В России зарегистрированы еще шесть случаев коронавирусной инфекции

В России зарегистрировали шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пять человек находятся в Москве, один - в Нижнем Новгороде. Сообщается, что все зараженные за последние две недели посещали Италию.

Один из госпитализированных в Москве находится в состоянии средней тяжести. "Заболевание у четырех пациентов протекает в легкой форме. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. Его лечением занимается высококвалифицированная бригада врачей больницы в Коммунарке", - говорится в сообщении штаба по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что все госпитализированные получают "полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий". Пациенты находятся в изолированных боксах в Коммунарке и инфекционной больнице № 1.

Поликлиники работают в "особом режиме"

В пятницу московский департамент образования издал приказ, по которому учащиеся и сотрудники образовательных учреждений, прибывшие из стран, в которых отмечена "неблагополучная ситуация по новому коронавирусу", не будут в течение двух недель допущены к занятиям.

Меры начнут действовать с 10 марта. В список опасных стран среди прочих попали Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия и Испания. Врачи в Москве будут готовы принимать пациентов, прилетевших из этих стран, в связи с этим поликлиники переведут на усиленный режим работы.

"Поликлиники переводятся на особый режим работы. Врачи будут ориентированы на прием на дому пациентов с признаками ОРВИ, прилетевших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, и пожилых людей. Выездная служба поликлиник будет усилена за счет городских служб", - сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, вернувшимся из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса, будет обеспечен "режим безопасной самоизоляции". Для этого прилетевшему необходимо позвонить по телефону горячей линии департамента здравоохранения города Москвы и оформить больничный лист. Его доставит курьер в течение двух дней.

Ракова также сообщила, что московские власти должны "обеспечить подготовку объектов быстроразвертываемой инфекционной больницы из быстровозводимых конструкций". "Место и объем будет уточнен позже", - добавила она.

Москва в "режиме повышенной готовности"

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве вводится режим повышенной готовности для городских служб. Помимо прочего, планируется усилить требования по контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.

В документе, подписанном мэром, содержится перечень мер, необходимых для предотвращения распространения инфекции. Так, работодателям документ предписывает измерять температуру сотрудникам, вернувшимся из опасных регионов, а также обеспечить им условия для самоизоляции.

В своем личном блоге Собянин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в городе "относительно спокойная". Он добавил, что решение о введении режима повышенной готовности принято для того, чтобы "помешать вирусу распространяться".

Указ обязывает жителей Москвы, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, сообщать о своем возвращении в Россию. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, не посещая поликлинику.

Московские медицинские организации будут с приоритетом оказывать помощь на дому тем, у кого наблюдаются признаки лихорадки и кто мог заразиться коронавирусом, и пациентам старше 60 лет. Для этого выездная амбулаторная служба будет усилена сотрудниками других медицинских организаций.

Режим повышенной готовности, как и режим ЧС, вводится и отменяется указами органов исполнительной власти субъектов Федерации или местными властями. В Москве режим ЧС и повышенной готовности в современной истории еще ни разу не вводился. Однако для других регионов России это достаточно распространенная практика из-за паводков, весеннего пала травы, лесных пожаров и других стихийных бедствий.