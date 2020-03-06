Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Германия

В городе на западе Германии суд разрешил установить памятник Ленину

Комментарии
 Наира Давлашян
Статуя Ленина в Подольске.
Статуя Ленина в Подольске.   -  
Авторское право
Michael Probst/The Associated Press
Размер текста Aa Aa

В городе Гельзенкирхене на западе Германии суд разрешил установить двухметровую статую Ленина. Ранее городские власти отказали в этом Марксистско-ленинистской партии Германии, сославшись на то, что памятник закроет вид на историческое здание, находящееся неподалеку.

Радикальная левая партия назвала решение суда «очередной великой победой Владимира Ильича» и планирует поставить памятник на частной территории перед своей штаб-квартирой 14 марта. «Мы очень рады, - передает слова лидера партии Габи Фехтнера газета «Бильд». – Гельзенкирхен – рабочий город. Ленин очень ему подходит».

По информации издания, статуя была изготовлена в 1930-х гг. в Советском Союзе и какое-то время находилась на территории Чехии. Затем она была куплена на аукционе в интернете за неназванную сумму Марксистско-ленинистской партией и привезена в Гельзенкирхен.

Городские власти планирует обжаловать решение суда.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.