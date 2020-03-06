Макрон готовит французов к "неизбежной эпидемии"

Неизбежным назвал превращение вспышки коронавируса в эпидемию во Франции Эммануэль Макрон. Во время своего визита в дом престарелых, президент призвал французов реже посещать своих пожилых родственников, чтобы защитить их от потенциального заражения.

Во Франции зарегистрировано более 570 случаев заражения, 9 из которых оказались смертельными. По словам Макрона, несмотря на все предпринятые меры, худшее еще впереди.

Мы перейдем к следующей стадии скорее всего в ближайщие дни, когда все регионы будут затронуты, и вирус будет распространяться повсеместно. Но нам нужно продолжать бороться с вирусом, защищая прежде всего уязвимые части населения Эммануэль Макрон президент Франции

Но всплеск случаев заболевания после собрания евангелистов в Альзасе показывает насколько трудно противостоять коронавирусу. Сразу после мероприятия в департаменте Верхний Рейн число заболевших увеличилось в 8 раз и достигло 81 человека.

По всей Европе власти готовятся перейти от сдерживания эпидемии к ее отсрочке.

Мы должны позаботиться о том, чтобы одновременно появлялось не слишком много пациентов. Мы хотим, чтобы число случаев увеличивалось равномерно в течение как можно более длительного периода времени. И если говорить о реальных сроках, то в наших интересах сделать его максимально долгим Лотар Вилер президент Института Роберта Коха

Другие радикальные меры включают в себя реквизицию необходимых средств медицинской защиты, таких как маски и салфетки. Их запасы в некоторых странах заканчиваются, поэтому Европейская комиссия принимает превентивные меры.

Мы запустили совместный процесс закупок. В нем принимают участие двадцать государств-членов. Мы ожидаем, что в начале следующей недели получим первые предложения. Из которых потом будем выбирать. Комиссия очень много работает для того, чтобы обеспечить достаточные поставки этих материалов в Европу Янез Ленарчич еврокоммисар по антикризисному управлению

В то же время продолжаются поиски наилучшего лечения заболевания. Они привели исследователей обратно в одну из итальянских деревень, помещенную на карантин. Ее жители снова проходят тестирование, чтобы пролить свет на то, как вирус развивается и распространяется, в надежде найти эффективное средство.

Случаи заражения коронавирусом были выявлены более чем в 80 странах. По последним данным ВОЗ, за пределами Китая число заболевших приблизилось к 15 тыс., умерли больше 300.