Гаага готова к слушаниям по делу MH17

В Гааге в понедельник начнётся рассмотрение уголовного дела о причинах авиакатастрофы малайзийского "Боинга" в Донбассе летом 2014 года. Слушания будут идти в окружном суде: в 2015 году Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН о передаче дела в Международный уголовный суд.

Обвинения предъявлены по статьям о преднамеренном уничтожении транспортного средства и об умышленном убийстве. Уголовный кодекс Нидерландов предусматривает за это от 15 лет до пожизненного заключения.

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Обвиняемых четверо: граждане России Игорь Гиркин (известный как Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Никто из них, судя по всему, не будет присутствовать на слушаниях.

Марьеке де Хоон, преподаватель права:

"С одной стороны, атмосфера нормальная: всё идёт в соответствии с обычной голландской практикой, включая суд в отсутствии обвиняемых, это нередко происходит в уголовной практике Нидерландов. С другой стороны, конечно, ничего обычного тут нет: так много жертв, так много родственников жертв, и у всех есть право выступить на процессе и потребовать компенсации, если будет вынесен обвинительный вердикт".

20 июля 2014 г. AP Vadim Ghirda

Часть слушаний будет вестись по-английски специально для родственников погибших и их представителей: среди жертв рейса MH17 — граждане 10 стран. Большинство — 195 человек — из Нидерландов.

Силена и Роб Фридрихсы, родители погибшего:

"— Для нас важна правда. Что именно произошло.

— Я думаю, это была ошибка. Но нужно признать, что это была ошибка, не лгать об этом.

— Лучше всего для нас было бы, чтобы Россия признала свою роль. Пусть они не давали приказа на пуск, но они ведь отправили туда этот 'Бук'".

В Москве отвергают обвинения в причастности к трагедии и заявляют, что следствие грубо нарушает презумпцию невиновности, фактически уже назначив ответственных. А в последнее время, более того, массовая информационная кампания оказывает недопустимое давление на суд.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

"В последние дни перед слушаниями всё это запущено для того, чтобы компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе и скрыть подтасовку фактов под заранее выбранную версию. Может быть и для того, чтобы внушить мысль о безупречности проведённого расследования, заранее предопределить вердикт и не допустить любого отклонения от намеченного шесть лет назад курса".

презентация следственного комитета, 2016 г. AP Peter Dejong

В 2018 году Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе. По данным следствия, "Боинг" был сбит ракетой зенитного комплекса "Бук", который прибыл из России, а затем вернулся обратно.

Ожидается, что процесс будет идти дольше года, как минимум до марта 2021-го.