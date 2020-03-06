Сирийские беженцы не рады прекращению огня

Вынужденные сирийские беженцы, живущие в лагере в провинции Идлиб, с нетерпением ждали решения по ситуации в их стране. Президенты России и Турции договорились о режиме прекращения огня и совместном патруле вдоль стратегической трассы М4. Перемирие остановило бомбардировки между сирийскими войсками при поддержке России и оппозиционными силами, при содействии турецких военных, в результате которых погибли сотни людей и почти миллион человек бежали к турецкой границе. Но для большинства беженцев эта новость вовсе не радостная. По их мнению, это означает, что им еще долго нельзя будет вернуться в свои дома. "Мы не хотим, чтобы русские патрулировали в нашей стране и нашем регионе. Они нам враги. Кто живет с врагом под одной крышей? Русские уничтожили нас", — говорит один из недовольных перемирием беженцев.
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