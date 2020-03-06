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Indians celebrate Holi festival, women 'beat' men with sticks as part of festivities

В Нью-Дели тысячи людей вышли на улицы, чтобы принять участие в Фестивале красок Холи. Он отмечается ежегодно и символизирует конец зимы и начало весны. Два дня назад премьер-министр страны Нарендра Моди сообщил, что из-за вспышки заболевания, вызванного новым типом коронавируса, не будет посещать традиционные мероприятия, связанные с Холи. Такое происходит впервые с тех пор, как Моди занял пост главы кабинета в 2014 году. Фестиваль красок Холи - один из самых известных индуистских праздников. В этот день люди обсыпают друг друга цветными порошками и обрызгивают подкрашенной водой. По последним данным, в Индии COVID-19 выявлен у 30 человек.

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