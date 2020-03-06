Гонконг: проклясть врага и облегчить душу

После месяцев протестов и беспорядков жители Гонконга пытаются прийти в себя и справиться с гневом и негативными эмоциями с помощью древнего ритуала наказания злодеев и врагов. Обряд в проводят женщины-проклинатели. Клиенты обращаются к ним в том числе для того, чтобы проклясть правительство и коррумпированную полицию, или конкретного политика. Снимок врага заворачивают в специальную бумагу и бьют по нему ботинком или тяжелым предметом, стараясь максимально его повредить. Многие считают ритуал эффективным способом облегчить душу.