Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
euronews_icons_loading
Гонконг: проклясть врага и облегчить душу

После месяцев протестов и беспорядков жители Гонконга пытаются прийти в себя и справиться с гневом и негативными эмоциями с помощью древнего ритуала наказания злодеев и врагов. Обряд в проводят женщины-проклинатели. Клиенты обращаются к ним в том числе для того, чтобы проклясть правительство и коррумпированную полицию, или конкретного политика. Снимок врага заворачивают в специальную бумагу и бьют по нему ботинком или тяжелым предметом, стараясь максимально его повредить. Многие считают ритуал эффективным способом облегчить душу.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Другие No Comment

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.