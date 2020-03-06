«Нужно больше масок»: во французских аптеках их почти не осталось

Решение реквизировать и перераспределить все запасы защитных масок французское правительство объясняет, в том числе, мошенничеством и даже хищениями из больниц: на волне панических настроений во Франции были отмечены и такие случаи.

Производители защитных средств стараются всеми силами расширить производство.

Николя Брилья, директор Valmy SAS:

"Мы утроили численность персонала, с 17 человек до 55. Нам приходилось искать людей, интегрировать их, обучать, распределять по производственным линиям, формировать новые команды".

Производители признают, что ситуация действительно экстраординарная: не самый ходовой товар на фоне глобальной эпидемии оказался сильно востребован практически повсюду.

Николя Брилья, директор Valmy SAS:

"Три или четыре недели назад, когда вирус добрался до Великобритании, британская система здравоохранения немедленно активировала план действий при пандемии. И среди прочего, им потребовалось несколько миллионов масок нашей компании в течение нескольких недель. А теперь решение французского правительства не позволяет нам выполнить свои обязательства, и это нас очень беспокоит, поскольку британцы — наш первый крупный клиент за целый год".

Дезинфицирующие средства тоже кончаются

В первую очередь маски будут раздавать медицинскому персоналу больниц и врачам частной практики. Те смогут забрать их, например, в аптеках, куда тоже будет поступать часть реквизированных запасов. Но решительный шаг Парижа лишь подстегнул граждан запасаться защитными средствами по принципу "а вдруг не хватит".

Анри Бенкемун, фармацевт:

"Хорошо иметь нужные средства в нужное время и в нужном месте. Сейчас мы наблюдаем панические настроения, и это может пагубно сказаться на запасах средств, когда они нам действительно понадобятся".

Без масок защищаются как могут

При этом "аптечные" тканевые маски, по словам врачей, всё равно бесполезны для здоровых людей. Об этом французские власти напоминали ещё в самом начале шествия коронавируса по планете.

Карин Вольф Таль, председатель Фармацевтической палаты Франции:

"Маска бесполезна, если у вас нет симптомов. Такая маска по определению защищает не вас, а от вас, когда вы чихаете или кашляете. Она не спасёт здорового человека от заражения, поскольку, как мы знаем, заражение происходит в основном через руки. Эффективная мера защиты — это не маска, а гигиена, регулярное мытьё рук с мылом".

Существуют, конечно, маски повышенного класса защиты, как раз для таких случаев, но в обычных аптеках их вряд ли можно найти — тем более сейчас.