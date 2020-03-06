Коронавирус: инфекция обнаружена в более чем 90 странах

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения заявил, что на утро пятницы в мире зарегистрированы почти 100 тысяч случаев COVID-19.

За последние 24 часа поступили сведения о новых инфицированных коронавирусом еще в 33 новых странах.

Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что "озабоченность ВОЗ вызывает тот факт, что в ряде государств власти никак не препятствуют распространению инфекции. Мы также очень обеспокоены тем фактом, что уровень усилий, прежде всего политических, которые касаются эпидемии, абсолютно не соответствует тому уровню угрозы, который висит над человечеством.

Мы убеждены, что эпидемии можно (и нужно) поставить все возможные заслоны, но для того, чтобы это реализовать, требуются координированные усилия всех, и общества, и властей всех уровней, от городского и регионального до тех, что руководят сообществами наций".

В Европе во Франции за сутки многократно увеличилось количество случаев заражения - за 24 часа были зарегистрированы свыше 130 новых пациентов с COVID-19, семеро заболевших умерли.

И хотя основными очагами инфекции остаются по прежнему Бретань и департаменты Уаз и Валь д'Уаз, сегодня практически во всех регионах страны имеются либо инфицированные, либо заболевшие.

Отменены крупные спортивные состязания, президент Макрон заявил, что эпидемии избежать не удастся.

Эммануэль Макрон отменил все свои встречи за пределами Елисейского дворца и призвал нацию готовиться к эпидемии, которая, по его словам, "неизбежна" Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Thibault Camus

Власти США запретили входить в бухту Сан-Франциско круизному лайнеру, у не менее 35 его пассажиров обнаружена симптоматика COVID-19. Как заявили представители компании-оператора Princess Cruises, на борту находятся и четверо россиян, все они - члены экипажа.

Тесты на коронавирус были доставлены на судно вертолетами береговой охраны.

Рабочее место в зале заседаний корпорации "Амазон" - дезинфицирующие средства, чтобы не заразиться COVID-19 Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Ted S. Warren

В Китае в настоящий момент насчитывается более 80 тысяч заболевших, за истекшие сутки зарегистрированы свыше 140 новых случаев заражения, умерли от осложнений, вызванных COVID-19, более трех тысяч человек, почти 54 тысячи пациентов выздоровели.