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Афганистан

Талибы отрицают причастность к нападению в Кабуле

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 Павел Барсуков
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Талибы отрицают причастность к нападению в Кабуле
Авторское право
Rahmat Gul/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Число жертв теракта в Кабуле превысило 30 человек. Неизвестные нападавшие открыли стрельбу на мероприятии, где выступал председатель Высшего совета мира Афганистана Карим Халили. Там также присутствовал премьер-министр страны Абдулла Абдулла. Оба политика не пострадали.

В ходе перестрелки, по словам некоторых свидетелей, силы правопорядка также вели огонь по собравшимся. Ранения получили более 80 человек.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.Rahmat Gul

Оба нападавших в итоге забаррикадировались в недостроенном здании. После пятичасового противостояния их ликвидировали.

Представители движения "Талибан", которые недавно заключили мирный договор с США, категорически отрицают свою причастность к нападению.

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