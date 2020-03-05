Обвал на Уолл-стрит

Резкое падение акций зафиксировано на американской фондовой бирже в четверг. В первую очередь речь идёт об акциях банков и туристических компаний. Серьёзные колебания на рынке ценных бумаг продолжались из-за неопределённости, вызванной распространением в мире коронавируса и его последствий для глобальной экономики. Именно с этим связывают неуверенность инвесторов. На закрытии торгов в Нью-Йорке индекс Dow Jones снизился более чем на 3,5%, NASDAQ – на 3,1%.