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США

Обвал на Уолл-стрит

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 Лев Удольский
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Обвал на Уолл-стрит
Авторское право
Richard Drew/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
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Резкое падение акций зафиксировано на американской фондовой бирже в четверг. В первую очередь речь идёт об акциях банков и туристических компаний. Серьёзные колебания на рынке ценных бумаг продолжались из-за неопределённости, вызванной распространением в мире коронавируса и его последствий для глобальной экономики. Именно с этим связывают неуверенность инвесторов. На закрытии торгов в Нью-Йорке индекс Dow Jones снизился более чем на 3,5%, NASDAQ – на 3,1%.

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