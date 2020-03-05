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Украина

Банкротство британской авиакомпании Flybe

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 Ирина Шелудкова
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Все полёты авиакомпании Flybe прекращены
Все полёты авиакомпании Flybe прекращены   -  
Авторское право
David Young/PA
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Одна из крупнейших региональных авиакомпаний Европы британская Flybe ("Флайби") объявила о банкротстве.

Компания надеялась на помощь в размере 100 млн фунтов стерлингов, чтобы продолжить работу, но не получила эту сумму, а финансовые проблемы авиаперевозчика усугубило воздействие коронавируса на индустрию туризма.

Все полеты прекращены, клиентов просят самостоятельно находить альтернативные маршруты.

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил:

Конечно, мы все огорчены. Бренд Flybe знают в каждом британском доме, люди летали с ними на протяжении 40 лет. В начали года мы сделали все возможное, но из-за-ситуации с распространением коронавируса компании, которая уже находилась в неблагоприятном состоянии, не смогла выжить

Авиакомпания обслуживала труднодоступные пункты назначения от Нормандских островов на юге до Абердина на севере, всего около 170 точек. Услугами Flybe ежегодно пользовались 9 миллионов пассажиров.

Из-за банкротства компании под угрозой оказались 2 тысяч рабочих мест.

В минувшем сентябре обанкротился старейшей в мире британский туроператор Thomas Cook.

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