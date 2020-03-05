Банкротство британской авиакомпании Flybe

Конечно, мы все огорчены. Бренд Flybe знают в каждом британском доме, люди летали с ними на протяжении 40 лет. В начали года мы сделали все возможное, но из-за-ситуации с распространением коронавируса компании, которая уже находилась в неблагоприятном состоянии, не смогла выжить