Банкротство британской авиакомпании Flybe

Одна из крупнейших региональных авиакомпаний Европы британская Flybe ("Флайби") объявила о банкротстве.
Компания надеялась на помощь в размере 100 млн фунтов стерлингов, чтобы продолжить работу, но не получила эту сумму, а финансовые проблемы авиаперевозчика усугубило воздействие коронавируса на индустрию туризма.
Все полеты прекращены, клиентов просят самостоятельно находить альтернативные маршруты.
Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил:
Авиакомпания обслуживала труднодоступные пункты назначения от Нормандских островов на юге до Абердина на севере, всего около 170 точек. Услугами Flybe ежегодно пользовались 9 миллионов пассажиров.
Из-за банкротства компании под угрозой оказались 2 тысяч рабочих мест.
В минувшем сентябре обанкротился старейшей в мире британский туроператор Thomas Cook.