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мир

Итоги "супервторника": и их осталось двое

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 Елена Караева
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Итоги "супервторника": и их осталось двое
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Marcio Jose Sanchez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Джо Байден по числу поддерживающих его делегатов будущего партсъезда уже получил суммарно 527 голосов, чуть больше четверти от требуемого числа, чтобы стать единым кандидатом от Демпартии и сразиться с Трампом.

Экс-вице-президент накануне победил в 10-ти из 14-ти штатов: его поддержали в Алабаме, Арканзасе, Виргинии, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Северной Каролине, Оклахоме, Техасе и Теннесси.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
APTOPIX Election 2020 Tennessee PrimaryCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedMark Humphrey

Обращаясь к сторонникам, он, в частности, заявил: "Мы намерены объединить нацию, мы преодолеем барьеры, разделяющие американцев, и мы показали, что люди нашим словам доверяют. Неважно, какой вы расы, неважно, какая у вас этничность, неважно, каких вы взглядов придерживаетесь, мы всех зовем с нами".

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Election 2020 Joe BidenCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedChris Carlson

Берни Сандерс победил в четырех штатах - в Вермонте, который он представляет в Сенате, Колорадо, Юте и Калифорнии, от которой в Милуоки на съезд демократов поедет 415 участников.

Вот как сенатор от Вермонта прокомментировал итоги "супервторника": "Джо Байден отлично себя показал в работе с афроамериканскими избирателями. Но! Если вы посмотрите на этнический состав Калифорнии, где живут и афроамериканцы, и выходцы из Латинской Америки, вы поймете, что мы тоже прекрасно поработали".

Миллиардер Майкл Блумберг, обладатель 9-го по размерам состояния на планете, с дистанции сошел и призвал своих сторонников голосовать за Байдена.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Election 2020 Mike BloombergCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedLynne Sladky

Он подчеркнул, что "решил участвовать в выборах, чтобы победить Трампа", и сейчас, объявляя о том, что "выходит из гонки", делает это снова с целью "победить Трампа", поскольку просит своих сторонников "поддержать Байдена".

Влиятельная "Вашингтон Пост" полагает, что те голоса, что получила сенатор Элизабет Уоррен, она может отдать своему коллеге по верхней палате Берни Сандерсу, помощники обоих политиков ведут на это счет переговоры.

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