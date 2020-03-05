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Испания

"Женщины: век перемен": эволюция женского образа в фотографиях

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 Ольга Кепински
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"Женщины: век перемен": эволюция женского образа в фотографиях
Авторское право
National Geographic/TVE
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Как изменился женский образ за сто лет?

В Дворце Гавирия в Мадриде при поддержке National Geographic открылась выставка "Женщины: век перемен". Она рассказывает, как менялись женщины с момента основания географического издания в 1888 году. Подборка подготовлена фотожурналистом и графическим редактором газеты "El País" Марисой Флорес.

Это фотографии, которые передают реальность, силу, правду жизни, они простые и понятные. Это основа истории, которую я пыталась рассказать с помощью этой подборки фотографий. Она показывает, как женщина смеется, как она плачет, как она живет. Выставка должна передать, как все это изменилось
Мариса Флорес
фотожурналист El País

45 фотографий, взятых из коллекции National Geographic, охватывают девять десятилетий и представляют собой множество стран.

45 вдохновляющих, трогательных и необычных историй женщин, которые бросили вызов себе и обществу, преодолели невзгоды и открыли новые пути благодаря своей силе, мудрости, любви, надежде и красоте.

"Женщины: век перемен" в Мадриде до 31 мая.

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