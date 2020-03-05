В Идлибе вводится режим прекращения огня

С 6 марта в сирийской провинции Идлиб по существующей линии соприкосновения вводится режим прекращения огня. Об этом удалось договориться президентам России и Турции на переговорах в Москве.

При этом Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за эскалацию конфликта на сирийскую сторону и пообещал ответить на действия правительственных сил.

В ходе этого процесса Турция оставляет за собой право нанести ответный удар всеми своими силами и в любом месте против любого нападения со стороны режима Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

В совместном заявлении подчеркивается, что Россия и Турция привержены независимости Сирии, а также решительно настроены уничтожить все террористические группировки.

Мы исходим из необходимости соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии. Убеждены также, что нельзя допустить ослабления борьбы с международным терроризмом Владимир Путин президент Росии

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган также договорились, что страны создадут коридор безопасности вдоль трассы М4 в окрестностях Идлиба и будут совершать там совместное патрулирование с середины марта.

Кроме этого страны подтвердили важность предотвращения дальнейшего ухудшения гуманитарного положения в стране и оказания помощи всем нуждающимся сирийцам.

Встреча президентов двух стран - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана - продолжалась около 6 часов, хотя в первоначальной программе на нее отводилось 4 часа.

За исключением протокольной части беседы в присутствии СМИ переговоры проходили за закрытыми дверями. Как отметил президент РФ, по просьбе Эрдогана разговор проводился сначала с глазу на глаз, затем в нем могли принять участие члены делегаций двух стран.